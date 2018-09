Alluvione Livorno: prorogato di 6 mesi lo stato di emergenza e il commissario

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato, per ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 9 e 10 settembre 2017 nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

Prorogato per lo spesso periodo anche l’incarico di Commissario per l’emergenza al presidente della Regione Enrico Rossi.