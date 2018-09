Ambiente, Costa: “Attivato il Noe a Cupa Perillo a Scampia”

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha chiesto ai carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di attivarsi sulla grave situazione di degrado ambientale venutasi a creare nell’area di Cupa Perillo a Scampia.

Questa mattina il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto aiuto al dicastero guidato da Costa e ha evidenziato “degrado, rifiuti, roghi” a Cupa Perillo. “Bisogna intervenire al piu’ presto – ha scritto De Luca – non c’e’ un attimo da perdere. La Regione Campania e’ pronta a fare la sua parte”.

“Come lei ben sa – ha replicato Costa – non e’ competenza del ministero. Attendo con viva impazienza che le iniziative di bonifica definite dalla Regione trovino immediato e positivo riscontro. Nel frattempo auspico un coordinamento tra forze di polizia e le autorita’ amministrative competenti. In ogni caso, io non lascio inascoltate le grida di dolore dei cittadini, e per questo ho chiesto al Noe di attivarsi. Chi incendia rifiuti deve essere punito con il massimo rigore”.