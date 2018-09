Ambiente, Costa: “Sulle microplastiche non abbassare la guardia”

”Trovo preoccupante che non si possa bere un sorso di aranciata senza ingerire delle microplastiche. La ricerca presentata oggi ci mostra l’ampiezza del problema che investe ogni bevanda analizzata. Non bisogna abbassare la guardia“. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, commentando la ricerca sulla presenza di microplastiche nei soft drink resa nota oggi dal mensile dei consumatori ”Il Salvagente”.

“Presenteremo presto la legge che anticipa la direttiva europea per combattere la plastica monouso – continua Costa – ma vogliamo essere all’avanguardia in Europa su questo fronte in ogni ambito, certamente confermando il divieto delle microplastiche nei cosmetici dal 1 gennaio 2020, ma anche sperimentando un sistema fiscale per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti con meno imballaggi in plastica”.