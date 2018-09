Ambiente: Italia prima in Europa per mercato delle auto ecologiche

Il rapporto “L’industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018” realizzato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, ha rilevato che l’Italia è al primo posto in Europa per i volumi di vendita dei mezzi a Gpl, metano, ibridi o elettrici puri, che hanno rappresentato l’11,7% del mercato nel 2017, in crescita del 24% sui volumi del 2016. Per quanto invece riguarda la quota di mercato, l’Italia è al secondo posto dopo la Norvegia. Nella Penisola Gpl e metano sono le alimentazioni “verdi” più diffuse, seguite da ibrido ed elettrico.