Ambiente, Ministro Costa: “Lavoriamo a riforma sulla gestione dei rifiuti”

“Stiamo lavorando con gli uffici tecnici e legislativi per poter riformare la gestione dei rifiuti in Italia, ponendoci accanto a quegli enti locali interessati a realizzare finalmente un circolo virtuoso. Mi hanno chiesto in un’intervista se sono d’accordo a costruire nuovi inceneritori. Certo che no. Anzi, presto sarà modificato l’articolo 35 dello ‘Sblocca Italia’ che li favorisce. Riduzione del numero di rifiuti, degli imballaggi, dell’usa e getta, decreti sull’end of waste per poter riutilizzare i rifiuti rendendoli materia prima seconda, riciclo. Sono i nostri pilastri e stiamo lavorando ogni giorno per questo“: lo ha scritto in un post su Facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.