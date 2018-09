Secondo gli obiettivi delle Nazioni Unite, in tal modo entro il 2020, il 10% dei mari sarebbe protetto. Tuttavia gli esperti ritengono che ciò non sia sufficiente e sostengono che entro il 2030 almeno il 30% delle acque debba essere sotto protezione.

Domani, 4 settembre, alle Nazioni Unite si discuterà per la prima volta ufficialmente un trattato di protezione globale della biodiversità nelle aree in alto mare : è il primo di quattro round di negoziati durante i quali la comunità internazionale cercherà di regolamentare la tutela delle acque al di fuori delle giurisdizioni nazionali.

Ambiente: al via i negoziati ONU per proteggere la biodiversità in alto mare

