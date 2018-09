Ambiente, odore acre a Viareggio: tante segnalazioni

Molte le segnalazioni nella notte a Viareggio (Lucca), dove un forte odore acre di bruciato si è diffuso in tutto il territorio, rendendo l’aria irrespirabile e irritando gli occhi. Lo hanno spiegano numerosi cittadini: il fenomeno è stato avvertito in tutta la città, in particolare nei quartieri più periferici di Migliarina, Terminato e Varignano.

Numerose sarebbero state le segnalazioni di cittadini all’agenzia regionale per l’ambiente (Arpat). Anche il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha chiesto ad Arpat e all’Asl di intervenire ed evitare ricadute sulla salute pubblica.

“E’ inconcepibile che l’aria della città sia irrespirabile – ha dichiarato Del Ghingaro in una nota -. Non è la prima volta che accade e, al di là del caso specifico come quello di stamani, dovuto a quanto detto dal Comune di Massarosa ad un incendio di torba, è divenuto necessario e non più rimandabile capire la causa dei cattivi odori”.

Ieri pomeriggio si è infatti sviluppato un incendio in una zona paludosa a ridosso della città, al confine con il comune di Massarosa, che è ricca di torba. Per Del Ghingaro, “i cittadini di Viareggio aspettano e meritano delle risposte viste le ormai innumerevoli segnalazioni fatte da questa Amministrazione e l’esposto fatto un anno fa alla Procura della Repubblica”.