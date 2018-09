Al via la campagna “Proteggiamo Salina, Isola senza Sacchetti di Plastica” dell’Aeolian Islands Preservation Fund e di Blue Marine Foundation, in collaborazione con i tre comuni dell’isola, con l’obiettivo di ridurre drasticamente la distribuzione e il consumo di sacchetti monouso in plastica.

Ambiente, Sicilia: al via il divieto dei sacchetti di plastica a Salina

Al via la campagna “Proteggiamo Salina, Isola senza Sacchetti di Plastica” dell’Aeolian Islands Preservation Fund e di Blue Marine Foundation, in collaborazione con i tre comuni dell’isola, con l’obiettivo di ridurre drasticamente la distribuzione e il consumo di sacchetti monouso in plastica. Sono state donate a tutti i market e alimentari dell’isola 6000 borse per

