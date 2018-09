Animali, Firenze: recuperato e curato falco pellegrino ferito

Un falco pellegrino ferito da arma da fuoco è stato ricoverato presso il Centro di Recupero Rapaci della Lipu di Vicchio di Mugello (Firenze): rilevati ben 6 pallini da caccia oltre ai fori lasciati da altri pallini che invece lo hanno trapassato, precisa Lipu. E’ stato trovato ferito da un cittadino nel giardino di casa, nel Comune di Reggello, lunedì 17 settembre, il quale seguendo le indicazioni telefoniche della struttura Lipu, ha soccorso il rapace.

Il falco pellegrino è una specie protetta non cacciabile, il suo aspetto è inconfondibile rispetto all’avifauna per la quale è consentita la caccia. E’ una specie presente nel territorio della area metropolitana, può essere osservato anche in area urbana in pieno centro: un nido è segnalato sulla Cupola del Duomo dai primi anni duemila ed è stato osservato su posatoi anche sulla torre di Palazzo Vecchio.