Anziano chiede di “vedere il mare per l’ultima volta”: l’ambulanza si ferma sulla spiaggia

Mentre veniva trasferito per ragioni di salute dalla Toscana in Canavese, ad un certo punto un 88enne ha chiesto di “vedere il mare per l’ultima volta“, ed è stato accontentato: l’ambulanza che lo trasportava si è fermata sulla spiaggia, a Marina di Carrara, ed il desiderio è stato esaudito da un equipaggio della Croce Rossa di Ivrea (Torino), dopo avere interpellato la famiglia.

Il mezzo è stato fermato su uno spiazzo che si affaccia sulla spiaggia: gli operatori hanno spalancato il portellone, ed hanno trasportato la barella a pochi metri dal bagnasciuga

“Volevo ringraziare i quattro angeli, volontari della Croce Rossa di Ivrea, che ieri ci hanno aiutato a trasportare il mio babbo in ambulanza da Carrara a Ivrea e hanno acconsentito a fargli vedere, forse per l’ultima volta, il mare“, ha scritto su Facebook il figlio dell’anziano.