L’App per la pianificazione urbana vince il premio dello Space App Camp

Una App che utilizza le immagini satellitari per assistere i progettisti dell’urbanistica ha vinto il primo premio di Euro 2.500 allo Space App Camp di quest’anno, presso il centro di Osservazione della Terra dell’ESA a Frascati (RM), Italia. La settima edizione del workshop ha riunito 24 sviluppatori di App provenienti da 11 nazioni. Lavorando in gruppi di quattro, hanno trascorso la settimana trasformando i più recenti dati ricavati da Sentinel, del programma europeo Copernicus, in informazioni accessibili ad un pubblico più vasto. Dallo sviluppo sostenibile al trasporto digitale e all’agricoltura intelligente, i prototipi della App sviluppate dalle sei squadre coprivano una vasta gamma di argomenti. Tutte sono disegnate per portare i dati di osservazione della Terra agli utenti in un modo accessibile e di facile utilizzo. Allo stesso tempo, offrono agli sviluppatori l’’opportunità di trasformare, eventualmente, il prototipo in un’applicazione redditizia.

Ciò riflette alcune delle caratteristiche al centro del programma Copernicus: fornire accesso gratuito ai dati per tutti, che può portare a nuove opportunità di lavoro. Mentre il programma europeo Copernicus continua a lanciare i satelliti della serie Sentinel, trasformare i dati da essi ottenuti in prodotti di utilità rappresenta sia una sfida che un’opportunità.

Questo è soltanto l’inizio del viaggio per molti dei partecipanti all’edizione di quest’anno dello Space App Camp. Tutte le squadre saranno invitate a portare le proprie idee in uno dei Centri di Incubazione di Impresa (BIC) dell’ESA, ed a sottopporle al Copernicus Masters 2019 – un concorso internazionale che assegna premi a soluzioni innovative, sviluppi ed idee per gli affari e società basate sui dati di osservazione della Terra. Il corso è terminato con le presentazioni dei sei progetti ad una giuria, e con la consegna del primo premio da parte del Capo del Copernicus Space Office dell’ESA, Simon Jutz.

L’App che ha vinto, Urbansat, punta ad una pianificazione urbana più verde, più ecologica. Fornisce una gamma di dati per i progettisti, incluse informazioni su spazi verdi, terreni e biodiversità, ed altro ancora, tutto in uno e ad un prezzo accessibile. L’interfaccia della mappa della App ha una funzione di “drag and drop” (trascina e rilascia), che consente agli utenti di comparare gli scenari pre e post edificazione per i loro progetti di costruzione, attraverso la generazione di dati rilevanti, largamente derivati dai satelliti della serie Sentinel. Ciò permetterebbe loro di vedere in anticipo l’impatto del costruire un edificio rispetto alla qualità locale dell’aria, ad esempio. Altre App sviluppate includevano quella di agricoltura intelligente chiamata Dr Potato, che utilizzava i dati ottenuti dai satelliti Sentinel-2 e Sentinel-3 per creare mappe che mostravano le zone agricole a rischio di malattia. Questo “assistente agricolo” digitale è progettato per fornire un supporto affidabile agli agricoltori, per aiutarli a comprendere lo stato di salute dei propri raccolti selezionando nella App dove si trovano i propri campi, ed aiutare i piccoli agricoltori, in particolare, a sopravvivere in un ambiente difficile.

La App denominata Best Beaches (migliori spiagge) fornisce agli utenti un servizio altamente personalizzato per aiutarli ad identificare la migliore spiaggia per loro in base ad una vasta gamma di preferenze dell’utente stesso, compresi temperatura dell’acqua e dell’aria, e generando una classificazione personale delle spiagge per ciascun utente. L’App Ship.Al, invece, è pensata per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolata, che comporta enormi conseguenze sociali, ambientali ed economiche a livello globale. L’App SentinelSwipe è stata sviluppata da una squadra di giovani laureati che effettuano un periodo di tirocinio presso l’Agenzia (ESA Young Graduate Trainees), per utilizzare il machine learning (un metodo di analisi dei dati) per fornire risultati rapidi nel campo del cambiamento, trasformando le conoscenze locali in informazioni predittive per una risposta rapida.