Spazio: il sindaco Appendino incontra l’astronauta Maurizio Cheli, “una persona di straordinario talento”

Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha incontrato questa mattina l’astronauta Maurizio Cheli, che la settimana scorsa è stato indicato dal Ministro dello Sviluppo Economico come membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.

“Una scelta di merito per una persona di straordinario talento che, tra le altre tante cose, è stato mission specialist a bordo dello Space Shuttle Columbia nella missione STS-75 , e che potrà mettere la sua passione e le sue conoscenze al servizio del Paese,” ha dichiarato il sindaco. L’aerospazio, ha proseguito Appendino, “è una delle principali eccellenze del nostro territorio, riconosciute a livello internazionale. A tal proposito, è proprio notizia di questi giorni che Thales Alenia Space ha firmato i contratti con l’ Esa (European Space Agency) per gli studi dei nuovi moduli lunari nell’ambito del programma ‘Lunar Orbital Platform’“.