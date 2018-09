I ricercatori hanno studiato 19.114 persone anziane, 16.703 in Australia e 2.411 negli Stati Uniti: i partecipanti allo studio sono stati seguiti per circa 4.7 anni.

Secondo una ricerca condotta dal National Institute on Ageing negli Stati Uniti, il consumo giornaliero di aspirina non ridurrebbe il rischio infarto e ictus , e invece aumenterebbe “significativamente” il rischio di sanguinamento, in particolare nel tratto gastrointestinale e nel cervello.

article

1151483

MeteoWeb

Salute: basse dosi giornaliere di aspirina non riducono il rischio infarto e ictus

Secondo una ricerca condotta dal National Institute on Ageing negli Stati Uniti, il consumo giornaliero di aspirina non ridurrebbe il rischio infarto e ictus, e invece aumenterebbe “significativamente” il rischio di sanguinamento, in particolare nel tratto gastrointestinale e nel cervello. I ricercatori hanno studiato 19.114 persone anziane, 16.703 in Australia e 2.411 negli Stati Uniti: i

http://www.meteoweb.eu/2018/09/aspirina-infarto-ictus/1151483/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/04/aspirina.jpg

aspirina

MEDICINA & SALUTE