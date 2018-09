AstroCamp 2018: l’astronomia riunisce in Portogallo studenti provenienti da vari Paesi dell’Unione Europea

Dal 5 al 19 di agosto di quest’anno si è tenuto l’AstroCamp 2018 nel paesaggio protetto del Centre for Environmental Education and Interpretation of the Corno de Bico a nord del Portogallo. L’AstroCamp è un programma accademico d’astronomia per studenti liceali durante l’estate. Lo scopo è quello di riunire studenti di diversi background ed esperienze di vita, ma con una passione in comune: l’astronomia.

Durante le sue due settimane, gli studenti – entusiasti di astronomia con un’età tra i 16 e i 18 anni provenienti da vari Paesi dell’Unione Europea – hanno frequentato lezioni, conversato su Skype con ricercatori di vari paesi, lavorato su un progetto al computer con dati provenienti dai migliori telescopi al mondo e preso parte in sessioni di osservazioni astronomiche durante la notte. Attività sociali come passeggiate, sport, servizio alla comunità, film e documentari hanno contribuito a rendere questo campo un’esperienza gradevole e arricchente. Malgrado esso sia già iniziato da anni, solo recentemente si è aperto a studenti internazionali. ESO ha iniziato ad appoggiarlo, fornendo una piena borsa di studio ad uno studente di un paese membro.