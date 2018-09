Equinozio d’Autunno, stelle cadenti e congiunzioni: ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Settembre 2018

Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Settembre 2018, il nono mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe).

Il 17 il Sole passa dalla costellazione del Leone a quella della Vergine: nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 80 minuti.

Si ricordi che il 23 Settembre è il giorno dell’Equinozio d’Autunno, che scatterà precisamente alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana.

La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 3, novilunio il 9, Primo Quarto il 17, ed infine plenilunio il 25. Il nostro satellite è al perigeo (il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita) giorno 8 (361.354 km), all’apogeo giorno 20 (404.874 km).

Per quel che riguarda i pianeti del Sistema Solare, Mercurio è inizialmente visibile di mattina, in quanto sorge circa un’ora e mezza prima del Sole sull’orizzonte orientale, ma col passare dei giorni diviene inosservabile. Venere tramonta circa mezz’ora dopo il Sole, diventando, nel corso del mese, inosservabile, molto basso sull’orizzonte ad ovest. Marte si può ammirare, inizialmente, nella prima parte della notte, a sud, e successivamente a sudovest. Giove è visibile solo all’inizio della sera, poco dopo il tramonto della nostra stella. Saturno si può scorgere a sudovest nella prima parte della notte. Urano è osservabile (per mezzo di telescopio) per tutta la notte, prima a est, con culmine a sud. Nettuno si può ammirare (per mezzo di telescopio) per tutta la notte: a est dopo il tramonto del Sole, poi a sud e infine a sudovest prima dell’alba.

Congiunzioni: Luna-Mercurio l’8; Luna-Venere il 12; Luna-Giove il 13; Luna-Saturno il 17; Luna-Marte il 20.

Le costellazioni tipicamente estive, protagoniste del cielo a notte fonda, pian piano si spostano verso occidente, anche se è ancora possibile scorgere sull’orizzonte lo Scorpione e il Sagittario. Col passare delle ore si avvia al tramonto sull’orizzonte ovest il Triangolo Estivo (Vega nella Lira, Deneb nel Cigno, Altair nell’Aquila).

A sud troviamo Capricorno, Acquario e Pesci. Ad est è individuabile l’Ariete.

A nordest scorgiamo Andromeda, accompagnata da Perseo. volgendo lo sguardo più in alto, verso nord, in direzione della Stella Polare, troviamo Cassiopea. Infine impossibile non citare l’Orsa Maggiore a nordovest.

Le notti a Settembre cominciano ad allungarsi, il clima diviene più mite e il numero delle stelle cadenti raggiunge nel nostro emisfero il suo massimo annuale.

In condizioni ottimali è possibile osservare in un’ora 10-20 stelle cadenti, con picco prima dell’alba: per tutto il mese buone possibilità di osservazione sono offerte dalle regioni di cielo comprese tra le costellazioni di Ariete, Pesci, Auriga e Perseo.