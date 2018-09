Astronomia: gruppi di stelle della Via Lattea si muovono in modo anomalo e asimmetrico

Ricercatori coordinati da Teresa Antoja, dell’università di Barcellona, grazie ai dati del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno tracciato i movimenti di oltre 6 milioni di stelle nella Via Lattea, scoprendo che si muovono in modo disordinato, oscillando intorno al centro dalla galassia, a causa di uno scontro con un’altra galassia verificatosi circa 900 di milioni di anni fa.

Nella ricerca pubblicata su Nature, gli esperti hanno rilevato che alcuni gruppi di stelle seguono percorsi anomali mentre orbitano attorno al centro della galassia. Di norma il movimento delle stelle è in equilibrio e simmetrico rispetto al piano della galassia, ma si è scoperto che molte stelle invece si muovono in modo asimmetrico.

Grazie a una simulazione gli scienziati hanno osservato che il passaggio ravvicinato della galassia nana del Sagittario alla Via lattea, avvenuto tra 300 e 900 milioni di anni fa, ha influito sul movimento di queste stelle: prima dello scontro con la galassia nana, le stelle seguivano movimenti simmetrici, mentre successivamente la distribuzione delle stelle è cambiata, diventando anomala.