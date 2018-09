Australia: corsa contro il tempo per salvare il velista ferito nell’Oceano Indiano

Corsa contro il tempo per soccorrere il velista Abhilash Tomy, gravemente ferito e alla deriva al largo delle coste australiane: era impegnato nel giro del mondo in solitaria del Golden Globe. Secondo quanto riferisce la BBC, verrà raggiunto da un peschereccio francese.

L’albero dell’imbarcazione si è rotto a causa di una tempesta nell’Oceano indiano.

“Quello che sappiamo è che il peschereccio francese Osiris dovrebbe raggiungere la zona molto presto. Hanno un medico e una barella a bordo. Se tutto andrà per il meglio, verrà soccorso e trasferito su una nave australiana che è in viaggio da Perth“, ha spiegato alla BBC il portavoce della Marina indiana.

L’uomo è gravemente ferito alla schiena, immobilizzato, e non può bere o mangiare: Tomy sarebbe riuscito a bere “lattine di the freddo” ma avrebbe riferito di soffrire di “vomito continuo” con “bruciore al torace“.