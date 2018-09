Avril Lavigne torna dopo la malattia: “Avevo accettato la morte”

La cantante canadese Avril Lavigne ha annunciato il suo ritorno con un nuovo album dopo un lungo periodo di lotta contro la Malattia di Lyme, contratta nel 2014, ma diagnosticata dopo diversi mesi.

“Ho passato gli ultimi anni chiusa in casa, combattendo con la malattia di Lyme“, ha scritto sul suo sito, spiegando che il nuovo album è stato scritto “durante uno dei periodi più terrificanti” della sua vita. “Avevo accettato la morte, e ho sentito il mio corpo abbandonarmi,” ha raccontato.

L’interprete di “Complicated”, dopo aver affrontato la malattia, ora vuole attirare l’attenzione su di essa e sulla sua gravità, creando una fondazione per promuovere la ricerca su questa patologia che viene trasmessa agli esser umani dal morso delle zecche: in caso di diagnosi tempestiva, in genere ha effetti limitati, come mal di testa, stanchezza e dolori articolari. In caso contrario può causare problemi articolari e neurologici.