Azzannato da cane, muore medico

Un medico di 60 anni è morto dopo essere stato azzannato da un cane. L’aggressione è accaduta ieri a Fondi (Latina) e l’amico, che era con il 60enne, è rimasto ferito anche se in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il 60enne era andato insieme ad un amico nel villino che stava acquistando e di cui aveva le chiavi: una volta entrati, i due sono stati assaliti dal pastore tedesco dei proprietari dell’immobile. Azzannato più volte, anche alla testa, l’uomo è rimasto ferito in modo grave e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove stamattina è deceduto. Ferito anche l’amico che era con lui, che ne avrà per alcuni giorni di prognosi.