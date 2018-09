Basilicata: pomodoro, Coldiretti sollecita interventi immediati

Nell’area dell’Alto Bradano si è registrata una sovra maturazione del pomodoro: gran parte del raccolto è andato perduto, con problemi a livello di qualità del prodotto, con aumento degli scarti, taglio dei prezzi, rifiuto di scaricare il prodotto.

Coldiretti Basilicata sollecita interventi immediati: “Anche quest’anno sta volgendo al termine la campagna della raccolta del pomodoro e non sono mancate le problematiche che ormai si sono cronicizzate. A partire dal clima, con una stagione caratterizzata da frequenti temporali e da un’abbondante quantita’ di acqua, che ha fatto tremare non poco i polsi ai produttori in quanto i campi erano pronti, ma resi inagibili da vere e proprie bombe d’acqua. A tutto cio’ c’e’ da aggiungere il disagio provocato dal fatto che alcuni tratti di strade sono rimasti intransitabili per diverso tempo e cio’ ha fatto maturare il prodotto tutto nello stesso periodo. Prodotto che non poteva essere raccolto viste la difficolta’ nel reperire manodopera dato che il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio ha aperto in ritardo rispetto alle altre campagne, nonostante l’urgenza manifestata dalla nostra organizzazione agricola,” ha dichiarato il presidente della Coldiretti di Palazzo San Gervasio, Giovanni Clinco.