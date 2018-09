Battiston: “Lo spazio è un settore strategico per l’Italia e l’Ue”

Lo spazio è un settore strategico per l’Italia e l’Europa perché rafforza la collaborazione e l’integrazione politica: lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Roberto Battiston, nella cerimonia organizzata oggi a Frascati (Roma) per i 50 anni dell’Esrin, il centro dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) in Italia “L’Esa e in generale i programmi spaziali europei contribuiscono in modo concreto a rafforzare le politiche di integrazione, che stanno portando ai cittadini europei risultati che superano le aspettative”. In proposito ha citato le applicazioni nel campo dell’osservazione della Terra, che “stanno andando incontro alle esigenze di nuovi mercati”