Belgio, due casi di peste suina nei cinghiali: allerta in Francia

Due casi di peste suina africana rilevati su cinghiali in Belgio sono stati confermati dalle autorità sanitarie belghe, ha annunciato oggi il ministero dell’Agricoltura francese, chiedendo “una mobilitazione immediata per proteggere le fattorie”.

La conferma della presenza di questo virus, che colpisce solo suini e cinghiali, rilevato nella città di Etalle, a circa dieci chilometri dalla Francia, “è una progressione senza precedenti della malattia che richiede una risposta all’altezza una considerevole posta in gioco per le filiere agroalimentari francesi “, ha affermato il ministero, sottolineando che non esiste alcun vaccino o trattamento contro questa malattia.