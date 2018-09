Belluno: escursionista cade in Alpago, soccorso nella notte

Nella serata di ieri è scattato l’allarme per un escursionista di Mirano (Venezia) infortunatosi in un canale tra I Muri e il Brut Pass.

E’ stato il compagno di escursione a contattare il 112 e chiedere aiuto. Una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago ha raggiunto il punto in cresta in cui si trovava l’escursionista verso le 04:30, ma per il forte rischio di far rotolare sassi a valle, si sono fermati in quota, mantenendo un contatto vocale con l’infortunato per rassicurarlo e assisterlo fino a che, spuntato il sole, l’eliambulanza di Trento non è intervenuta, sbarcando il proprio tecnico di elisoccorso. Mentre il tecnico predisponeva il recupero, l’elicottero ha imbarcato la squadra e il secondo escursionista e li ha trasportati a Pian Formosa, per poi tornare a prendere l’infortunato e volare all’ospedale di Belluno.