Belluno: due escursionisti soccorsi nella notte

La centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino di Feltre (BL) ieri per due escursionisti che si sono persi in Val di Resella, verso il Monte Tomba: 7 soccorritori si sono incamminati alla ricerca della coppia.

I due escursionisti, persa la traccia del sentiero, si erano inoltrati in un groviglio di rovi e infestanti, incapaci di proseguire o tornare indietro. Aperto un varco tra la vegetazione, i soccorritori hanno guidato gli escursionisti fino al sentiero, non molto lontano, per poi riaccompagnarli a valle. L’intervento si è concluso in tarda notte