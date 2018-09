Bibite in plastica, Codacons: allarme tossicità, drink contaminati dalle microplastiche

“Esaminate 18 bottiglie tra cola, tè, gassosa, aranciata, acqua tonica, pescando da varie marche (Seven Up, Pepsi, San Benedetto, Schweppes, Beltè, Coca-Cola, Fanta, Sprite) e tutte sono risultate contaminate da microplastiche con valori che vanno da un minimo di 0,89 mpp/l (microparticelle per litro) ad un massimo di 18,89 mpp/l“: lo spiega in una nota il Codacons.

“E’ ormai accertato che le microplastiche sono dei veicoli portatori di veleni, legando alla propria superficie batteri patogeni, vibrioni e sostanze cancerogene e interferenti endocrini e che li rilascino nell’organismo umano.

Il Codacons presenta esposto in Procura affinché si faccia luce sulla questione e si verifichi l’assenza di rischi per i consumatori.“