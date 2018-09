Bimba cade dal balcone: tante fratture, ma non in pericolo di vita

Una distrazione e una bambina di cinque anni e mezzo, ha fatto un volo di un paio di metri dal balcone di casa. E’accaduto a Vittoria ma la notizia si è saputa solo oggi. La bimba è precipitata dal primo piano dell’abitazione, ed è stata trasferita mercoledì pomeriggio in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

E’stata trattata prima al al Trauma Center, ed è stata ricoverata poi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale stesso: è politraumatizzata ed ha diverse fratture. Le sue condizioni sono discrete e in via di miglioramento. Non è in pericolo di vita.