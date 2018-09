“SANA è una pietra miliare per la Fiera di Bologna ed è un piacere festeggiare i suoi primi 30 anni in un momento così positivo per il biologico”, ha esordito Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, all’apertura del convegno “30 ANNI DI BIO: 30 ANNI DI SANA. 30 anni di successi per l’agricoltura del futuro”. Soddisfazione anche nelle parole di Alessandra Pesce, Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, che in apertura di convegno ha aggiunto: “SANA si rinnova e cresce ogni anno. È la rappresentazione dell’Italia che ci piace, una bella pagina di sostenibilità”. Al centro del dibattito la trasformazione del mondo agricolo italiano che negli anni ha visto crescere e consolidare le coltivazioni bio, oggi punta di eccellenza della nostra produzione e ambito in cui si concentrano opportunità di crescita e di business. Per l’agricoltura del futuro il biologico è il volano di una filiera che dai campi arriva sulle nostre tavole, coinvolgendo l’industria di trasformazione per offrire prodotti di qualità che rispettano l’ambiente, valorizzano la biodiversità del nostro territorio e il nostro patrimonio enogastronomico. La riflessione odierna, concentrata sulle future strategie di sviluppo per il comparto, ha visto gli interventi di Paolo Carnemolla, Presidente FederBio; Simona Caselli, Assessore all’agricoltura, caccia e pesca, Regione EmiliaRomagna; Paolo De Castro, Primo Vice-Presidente Commissione Agricoltura e sviluppo rurale, Parlamento Europeo; Giorgio Mercuri, Presidente Alleanza Cooperative Italiane, Settore Agroalimentare; Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti, e Giorgio Santambrogio, Presidente ADM. A moderare l’incontro, Isidoro Trovato, giornalista Corriere della Sera. Altri incontri di rilievo di oggi, oltre alla presentazione dei dati dell’OSSERVATORIO SANA, anche gli appuntamenti: “Il ruolo del microbioma nella genesi delle malattie – nuovi spunti nutrizionali e terapeutici” a cura della Fondazione Istituto di Scienze della Salute; “Il futuro del cibo: il bio c’è” e “Il suolo in agricoltura biologica: biodiversità, fertilità, carbon sink” promossi da CCPB e “Quali mezzi tecnici per l’agricoltura biologica, le regole

per un corretto utilizzo” di FederBio; “L’altra “medicina: dal farmaco al prodotto topico con finalità cosmetiche ad uso animale, le nuove frontiere” organizzato da SISTE – società italiana di scienze applicate alle piante medicinali e ai prodotti per la salute.