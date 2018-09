Bologna, esplosione a Borgo Panigale: lunedì riapre il raccordo autostradale

Autostrade per l’Italia ha reso noto che lunedì 1° ottobre riaprirà il tratto del ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, danneggiato da un’esplosione e da un incendio 53 giorni fa. All’inaugurazione parteciperà Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l’Italia.

Il 6 agosto scorso, intorno alle 14, sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale, un’autocisterna piena di gpl tamponò un tir. L’incidente causò una prima esplosione, seguita poco dopo da un secondo scoppio, che creò una palla di fuoco di diametro superiore ai 50 metri e che provocò il crollo parziale del ponte autostradale sopra la via Emilia.