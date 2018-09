Brindisi: sfiammata della torcia dell’impianto Versalis

A Brindisi, una sfiammata ha interessato in mattinata la torcia dell’impianto di produzione di Versalis, tale da essere visibile dalla città e dalla periferia.

E’ scattato il protocollo di controlli, con il coinvolgimento degli enti pubblici e dell’Arpa Puglia.

“Da una rapida analisi da parte dei tecnici di Arpa ed Ispra che si trovavano all’interno dell’impianto industriale per verifiche ispettive relative all’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) gia’ programmate fino a venerdi’, si e’ trattato di un danno provocato dal solito compressore andato in blocco,” ha spiegato in una nota il sindaco Riccardo Rossi.