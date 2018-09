Cade e batte la testa durante escursione: muore 36enne

Cade e batte la testa mentre sale verso la Croce di monte Marrone che sovrasta Rocchetta a Volturno (Isernia). E’ morto così un 36enne durante un’escursione con amici sulla catena delle Mainarde. Sono stati i suoi compagni ad allertare il 118.

La zona impervia, a circa 1800 metri di quota, ha impedito alle ambulanze di raggiungere il luogo dell’incidente, è stato quindi necessario l’invio di un elicottero del 118, partito da Pescara. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Rocchetta a Volturno e il Soccorso Alpino (Cnsas). Purtroppo i soccorsi sono stati inutili.

E’ Massimo Capocci il 36enne deceduto durante un’escursione con una decina di amici, quasi tutti di Picinisco (Frosinone), suo paese d’origine. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe caduto, battendo la testa, in seguito a un malore. I primi soccorsi gli sono stati prestati da due amiche del gruppo, entrambe infermiere. Poi è arrivata l’eliambulanza e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo è stato trasferito, in elicottero, al campo sportivo di Scapoli (Isernia) e da lì all’obitorio del cimitero di Rocchetta a Volturno (Isernia), in attesa della decisione del magistrato che potrebbe disporre l’autopsia.