Cagliari: cercatore di funghi passa notte all’addiaccio, soccorso

A causa del mancato rientro di un cercatore di funghi, sono scattate nella serata di ieri le ricerche dei vigili del fuoco nella zona dei Monti Sette Fratelli, in località ‘Arcu su cabriolu’, in territorio del Comune di Castiadas (Su).

Le ricerche, andate avanti per tutta la notte, si sono concluse questa mattina: alle prime luci dell’alba il 32enne è stato ritrovato dalle squadre dei vigili del fuoco Saf e, molto provato, impaurito e infreddolito dalla notte ha accusato anche qualche malore e aveva varie escoriazioni. Sul posto anche il Corpo forestale e un ambulanza con il personale del 118 che gli ha prestato le prime cure.