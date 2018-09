Calabria, Coldiretti: difficoltà per gli apicoltori ad agosto

Il mese di agosto, appena trascorso – rileva Coldiretti regionale – è stato uno dei mesi più preoccupanti per gli apicoltori calabresi nel garantire il benessere delle api e la salvaguardia del patrimonio apistico regionale, in un periodo durante il quale notoriamente le api rallentano la loro attenzione alla bottinatura sui fiori per una drastica riduzione degli stessi a causa del caldo o di fenomeni siccitosi.

Gli anomali andamenti climatici hanno favorito un inconsueto proliferare di afidi ed altri parassiti sulle piante, che se aggrediti emettono una sostanza zuccherina molto prelibata per le api diventando una fonte quasi esclusiva di bottinatura ed alimentazione: tale condizione però espone le api ad avvelenamenti anomali per la presenza di residui chimici in eccesso e ciò – rimarca Coldiretti – crea veri e propri disastri ambientali: in poche parole la moria delle api. In ragione di ciò, diventa fondamentale l’uso consapevole e professionale dei fitofarmaci da utilizzare in difesa delle piante. “Occorre far volare le api e quindi serve intensificare i controlli sulla corretta tenuta del quaderno di campagna, sull’osservanza delle norme di commercializzazione dei prodotti fitosanitari e sulle corrette procedure di utilizzo,” avverte il Presidente di Coldiretti Calabria.