Calabria, Gole del Raganello: petizione per guida, oltre 3mila adesioni

“Successo straordinario di adesioni alla petizione per l’attribuzione della Medaglia al Valore civile ad Antonio De Rasis, giovane guida che ha perso la vita dopo aver messo in salvo diverse persone durante l’improvvisa piena che ha colpito le Gole del Raganello. Sono 3.223 le firme gia’ depositate in meno di 24 ore. Ed il dato e’ in continuo aumento“: lo ha reso noto il sindaco di Amendolara, Antonello Ciminelli, che ha promosso e lanciato la petizione rivolta al Presidente della Repubblica. “L’obiettivo iniziale e’ stato di gran lunga superato nel giro di pochi minuti. La valanga, questa volta, e’ stata di solidarieta’ e di sentimenti di stima verso un giovane che, di fronte ad un evento straordinario ed imprevedibile, ha offerto la propria vita per quella degli altri“