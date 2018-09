Calamità naturali, Borrelli: “Importante attivare una piattaforma nazionale di allertamento”

“E’ importante, in caso di calamità naturali, attivare una piattaforma nazionale di allertamento. Una piattaforma che prenda spunto anche da quella che viene applicata in Calabria con sistemi informativi avanzati“: l’attività della Protezione civile della Regione Calabria, “rappresenta un modello di riferimento tecnologicamente avanzato anche per le Protezioni civili di altre regioni e che utilizza sistemi informativi avanzati,” ha dichiarato il Capo del Dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, oggi a Lamezia Terme all’assemblea del volontariato di Protezione civile regionale. Borrelli ha elogiato il Direttore della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi, il quale ha dichiarato che “la piattaforma di allertamento che viene applicata in Calabria sarà ulteriormente perfezionata nelle prossime settimane, con i bollettini di allerta meteo che arriveranno gratuitamente e direttamente ai calabresi muniti della app EasyAlert“.