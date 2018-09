Campania: raffiche di vento abbattono cartello, chiusa la SS 7bis

Forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un portale segnaletico in provincia di Napoli: è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione di Nola, la SS 7/bis di Terra di Lavoro al km 28,500, nel territorio comunale di Caivano.

Il traffico in direzione di Nola è deviato lungo viabilità alternativa. Regolarmente transitabile la statale in direzione di Villa Literno. Sul posto vigili del fuoco, Anas e forze dell’ordine.