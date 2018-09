Casi di polio in Papua Nuova Guinea: vaccinazioni di emergenza

Allarme polio in Papua Nuova Guinea: il virus, debellato nel 2000, ha fatto registrare quest’anno nuovi casi, raggiungendo la capitale Port Moresby. Dieci i bambini finora colpiti: l’ultima infezione, registrata nell’insediamento di Five Mile nella capitale, ha fatto scattare una campagna di vaccinazione di emergenza.

I bambini colpiti hanno tutti tra i 10 e i 12 anni e hanno sofferto diverse forme di paralisi.

I casi precedenti quello della capitale erano stati registrati in zone più remote del Paese: 3 a Morobe, 2 a Eastern Highlands, 2 a Enga e 2 a Madang.

Il governo condurrà una campagna di vaccinazione a Port Moresby a partire dal 24 settembre, ed una nazionale dal 1° ottobre.