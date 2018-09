Casi di polmonite a Brescia, assessore Gallera: “Stiamo facendo verifiche nell’acquedotto”

“Abbiamo coinvolto i tre gestori dei diversi acquedotti e stiamo chiaramente facendo verifiche nell’acquedotto, campionamenti di acqua prelevata nelle abitazioni di molte delle persone che sono state coinvolte“: lo ha dichiarato al Tgr l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito ai casi di polmonite nell’area della provincia di Brescia.

In corso accertamenti su due decessi (un 85enne di Carpenedolo e una 69enne di Calvisano) per capire se la causa sia stata proprio la polmonite. Finora 121 i ricoveri in ospedale.