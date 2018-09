Catamarano semiaffondato in Costa Smeralda: scongiurato il rischio inquinamento

Intervento della Guardia Costiera di Golfo Aranci (SS) per un catamarano semiaffondato all’imboccatura di “Cala di Volpe“, in Costa Smeralda. Ricevuta la richiesta di aiuto, i militari hanno attivato la macchina dei soccorsi per salvaguardare l’incolumità delle persone e una volta accertato che i 5 occupanti risultavano in sicurezza, l’attenzione è stata rivolta alla salvaguardia dell’ambiente al fine di evitare l’inquinamento.

Il direttore marittimo ha immediatamente diffidato il Comandante e la società armatrice ad attivare tutte le procedure previste per salvaguardare l’ambiente, intimando l’immediata rimozione della barca, soprattutto per il rischio di spargimento in mare dei combustibili di bordo. La società di charter ha immediatamente inviato i propri mezzi e contattato una ditta locale per il recupero dell’unità e ha posizionato le panne galleggianti. Evitato il rischio d’inquinamento, il personale tecnico ha ispezionato la barca senza rilevare né falle né difetti alle prese a mare. Il catamarano, scortato da mezzi di sicurezza, è arrivato in tarda serata alla Marina di Portisco dove sarà sottoposto a verifiche e lavori.