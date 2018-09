Cercatore di funghi scomparso in Carnia: ricerche da ieri

Sono in corso da ieri sera nei boschi intorno a Cleulis (Udine) le ricerche di un uomo di 69 anni, A.P. residente in zona, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio. L’uomo, che era andato nel bosco in cerca di funghi, ha avuto l’ultimo contatto telefonico con la moglie intorno alle 17. Nel colloquio, l’uomo aveva riferito alla donna che stava rientrando.

Da allora, pero’, si sono perdute le sue tracce e il suo cellulare non è più risultato raggiungibile. I tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco hanno avviato le ricerche facendo campo base a Cleulis. Le attivita’ sono proseguite per tutta la notte anche con due unità cinofile. Stamani in rinforzo si e’ alzato in volo un elicottero per le ricerche aeree.