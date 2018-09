Emanuele Spedicato in gravi condizioni: il chitarrista dei Negramaro trovato privo di sensi

Emanuele Spedicato, chitarrista della band salentina Negramaro, è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito ad un’emorragia cerebrale: il 38enne si sarebbe sentito male questa mattina nella sua abitazione in Salento.

La moglie Clio lo avrebbe trovato nei pressi della piscina privo di sensi.

E’ stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Vito Fazzi: gli esami radiologici avrebbero evidenziato un’emorragia cerebrale in atto.

Il chitarrista viene in queste ore sottoposto ad accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.