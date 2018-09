Cibo Salute Felicità: dalla prevenzione alla cura per raggiungere il benessere fisico e psicologico

Il 30 settembre, presso il Forum Monzani di Modena, si svolgerà il Convegno “Cibo Salute Felicità” realizzato da 360GradiEventi società specializzata nell’organizzazione di convegni e congressi

medico-scientifici).

Negli ultimi anni è cresciuto sempre più l’interesse verso il benessere psicofisico e la salute, accompagnato dalla ricerca di rimedi e di una alimentazione generalmente definiti “naturali” per la prevenzione e la cura delle malattie, e questo ha moltiplicato diete e teorie sull’argomento che promettono tutte grandi miracoli. Quanto di vero c’è in tutte queste promesse? Cosa può fare oggi davvero l’alimentazione per mantenere o recuperare la nostra salute?

Diviene dunque indispensabile sgombrare il campo da equivoci e imparare a distinguere tra diete fake e regimi bilanciati e salubri; questa giornata INFORMATIVA/FORMATIVA intende dare una risposta a tutto questo, con la presenza di relatori qualificati.

Si parlerà di cibo e salute, di psicoalimentazione, delle erbe officinali da utilizzare in cucina, dei pilastri della dieta anticancro, di epigenetica, dell’alimentazione consigliata in caso di diabete e sindrome metabolica, nelle patologie tiroidee e nella menopausa, per la salute delle nostre ossa e articolazioni e per gli sportivi.