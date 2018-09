Clima: nasce la Conferenza Nazionale delle Green City

Alle città italiane “serve un rinnovato e più incisivo approccio, integrato e multisettoriale al benessere, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale durevole delle città, basato sugli aspetti ormai decisivi della elevata qualità ambientale, dell’efficienza e della circolarità delle risorse, della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico“: per tale motivo nasce la Conferenza Nazionale delle Green City organizzata dal Green City Network, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La prima edizione della conferenza si terrà il prossimo 28 settembre a Bologna dalle 10.00 alle 13.00 in Viale della Fiera – Terza Torre della Regione Emilia-Romagna. Verranno presentate le Linee Guida per le Green City che delineano, in 15 punti, un percorso per lo sviluppo della green economy nelle città.