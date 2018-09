Clima: la crescita sostenibile vale 26mila miliardi di dollari al 2030

Secondo il nuovo rapporto “Unlocking the inclusive growth story of the 21st century” della Commissione globale sull’economia e il clima (Global commission on the economy and climate) una crescita più sostenibile avrebbe come effetto un valore di almeno 26mila miliardi di dollari fino al 2030.

E’ emerso che con maggiori impegni sulla lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l’Accordo di Parigi, si potrebbero creare 65 milioni di posti di lavoro.

Non intraprendendo azioni si perderebbero invece oltre 320 miliardi di dollari all’anno e si produrrebbero 140 milioni di migranti climatici nei prossimi 30 anni.

La Global commission chiede “ai governi, alle imprese e ai leader economici di accelerare urgentemente le azioni su quattro fronti: prezzi del carbonio, divulgazione obbligatoria dei rischi finanziari legati al clima, investimenti in infrastrutture sostenibili, innovazione, condivisione equa dei guadagni, garantire una giusta transizione“.