Clima, Starace: “L’elettricità è la chiave per rendere le economie pulite”

Grazie alla sua visione Enel è stata ancora una volta riconosciuta un’azienda Lead dal Global Compact, un forum di leader del mondo economico e della società civile chiamati dal Segretario Generale dell’Onu a guidare l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Quest’anno la discussione del Global Compact si è concentrata su come finanziare la crescita sostenibile mondiale, assicurandosi che nessuno sia lasciato indietro. Un tema che Starace sta perseguendo anche attraverso il suo ruolo di presidente di Eurelectric, l’associazione europea dell’industria dell’energia. Starace ha preso anche parte al Forum del Settore Privato del Un Leaders Summit e al Summit del segretario generale Onu sull’innovazione finanziaria.

Il Forum del settore privato di quest’anno affronta il tema della collaborazione fra il mondo imprenditoriale e i governi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, adottando un approccio integrato agli investimenti che promuova la pace e i diritti umani come pilastri fondamentali dello sviluppo sostenibile. L’ad di Enel ha anche incontrato il Consiglio di amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite, consiglio nel quale e’ stato riconfermato a giugno dopo la prima nomina del 2015 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e presidente del Global Compact Anto’nio Guterres, anch’egli presente all’evento.

I maggiori leader del mondo industriale e politico si sono riuniti a New York in occasione della 73a Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la decima edizione della Climate Week Nyc. Nella più importante settimana di eventi dedicati a identificare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico, Enel ha avuto ancora una volta un ruolo di rilievo grazie al suo modello di crescita “low carbon” ampiamente riconosciuto a livello globale. In occasione della cerimonia di apertura della Climate Week del 24 settembre, l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace ha sottolineato come l’elettricita’ possa guidare la decarbonizzazione delle nostre economie e affrontare le principali sfide mondiali come la scarsita’ delle risorse, la crescita della popolazione, evidenziando il ruolo della tecnologia e della finanza a supporto di una crescita sostenibile e inclusiva.

“Negli ultimi dieci anni, il progresso tecnologico ha completamente mutato l’approccio ai cambiamenti climatici: lo sviluppo dell’energia rinnovabile è sotto gli occhi di tutti ed è sostenuta non solo dal nostro impegno a favore del Clima, ma soprattutto da fattori economici”, ha dichiarato Starace. “Facendo leva sulla crescente competitività delle rinnovabili e sullo sviluppo dei sistemi di accumulo, l’elettricità può portare a una riduzione dei gas a effetto serra in alcuni settori in cui la decarbonizzazione è spesso più difficile, come l’industria pesante, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento. Una più profonda penetrazione dell’elettricità nei consumi finali sarà il vero giro di boa per rendere veramente pulite le nostre economie”, ha osservato.