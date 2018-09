Clima, l’8 ottobre la presentazione del nuovo rapporto dell’IPCC “1,5°C: la strada per contenere il riscaldamento del Pianeta”

È uno dei lavori più attesi sul futuro dei cambiamenti climatici e del pianeta. Alla Conferenza di Parigi del 2015, la comunità internazionale chiese all’IPPC un’analisi sulle reali possibilità di contenere l’innalzamento della temperatura globale entro 1.5 gradi centigradi.

Le soluzioni possibili, i benefici potenziali per società, economie ed ambiente, le misure di policy per ridurre e cambiare i consumi di energia, le risorse necessarie, le prospettive per lo sviluppo sostenibile e i rischi che si nascondono dietro alcune scelte. Questi i nodi centrali del report che, sintetizzato nel Summary for Policy makers, verrà illustrato alla comunità italiana di media e stakeholder, a poche ore dalla sua presentazione internazionale che avverrà in Corea del Sud. Lunedì 8 ottobre in esclusiva per l’Italia ci sarà la presentazione del nuovo rapporto dell’IPCC “1,5°C: la strada per contenere il riscaldamento del Pianeta“, con contenuti, numeri e prospettive del rapporto speciale dell’IPCC su climate change e innalzamento della temperatura.

PROGRAMMA

10.00 – Global Warming of 1.5°C: il report speciale dell’IPCC

Carlo CARRARO – Vice Presidente IPCC-WG3

10:20 – Sviluppo Sostenibile, la prospettiva italiana

Aldo RAVAZZI DOUVAN – Chief Economist – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

10:40 – Zero carbon: un mondo senza emissioni di gas serra

Massimo TAVONI – Direttore EIEE – European Institute on Economics and the Environment

11:00 – Domande e risposte

11:30 – Conclusione