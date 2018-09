Clima: la Polonia vuole aprire una nuova centrale a carbone

La Polonia si prepara ad aprire un nuovo impianto di produzione di energia a carbone nel nord del Paese. A due mesi esatti dall’apertura dei lavori della Cop24 sul Clima in programma a Katovice (3-14 dicembre), dove si deciderà sull’applicazione dell’accordo di Parigi, in una fase in cui tutti i paesi Ue chiudono o si impegnano a chiudere centrali a carbone il progetto della centrale di Ostroka C, ha avuto il primo ok dall’assemblea degli azionisti di Energa, uno dei due finanziatori.

La costruzione dell’impianto “dovrebbe essere avviata entro l’anno” e potrebbe “provocare 2000 morti premature”, denuncia Diana Maciaga della Ong polacca ‘Workshop for All Beings’, che contesta la sostenibilita’ ambientale e finanziaria del progetto.