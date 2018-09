Clima, Milano: estate con temperature più alte della media e poca pioggia

Il 31 di agosto si è conclusa l’estate meteorologica: ecco come è stato nel complesso il trimestre estivo a Milano, spiega la Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, “analizzando i dati della stazione meteo ubicata nel centro cittadino, confrontandoli con quelli del CLINO (Climatic Normal) 1981-2010 e degli anni più recenti“.

“L’estate meteorologica 2018 a Milano è stata indubbiamente molto calda: essa si è chiusa, infatti, con una temperatura media di 25.9°C, quasi due gradi al di sopra della corrispettiva media CLINO (24.1°C). Tutti e tre i mesi hanno fatto registrare una temperatura media più alta della norma, ma tra di essi si distingue in maniera particolare agosto che, con i suoi 26.7°C, supera di ben 2.2 gradi la media CLINO (24.5°C).”

“E’ evidente come sia stato particolarmente caldo il periodo tra la fine di luglio e la prima decade di agosto; proprio in quei giorni si sono registrate, tra l’altro, le temperature minime e massime più elevate del trimestre estivo: 27°C la minima del giorno 31 luglio, 35.8°C la massima del 5 agosto. Il 31 luglio si rivela anche come la giornata con la temperatura media più alta di tutta l’estate (31.2°C).”

“Mentre il mese di luglio ha fatto registrare una piovosità superiore alla media (91 mm contro 65.3 mm), giugno e agosto hanno chiuso con un deficit pluviometrico. Nel complesso, quindi, con 180.4 mm rispetto ai 219.8 della media CLINO, l’estate 2018 è risultata non particolarmente piovosa a Milano.“