Clima: a Nauru il Forum di 18 Paesi del Pacifico

I rappresentanti di 18 Paesi del Pacifico, tra cui Australia e Nuova Zelanda, da oggi si riuniscono a Nauru in occasione del 49° Pacific Islands Forum: si discuterà, tra i vari temi, dei cambiamenti climatici.

In merito alla situazione climatica, alcuni dei piccoli stati-isola stanno “affondando” a causa dell’innalzamento del livello dei mari, mentre altri vengono colpiti da devastanti e frequenti tempeste: “Il cambiamento del clima rappresenta la singola più grave minaccia al sostentamento dei nostri popoli“, ha dichiarato la segretaria generale del Forum, Meg Taylor.

Tra gli obiettivi del Forum vi è l’istituzione di un fondo di 1,5 miliardi di dollari per aiutare la regione a rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici e a disastri naturali come tempeste e terremoti.