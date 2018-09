Clima, Ong: la Francia ha mancato 8 dei suoi 9 obiettivi

Secondo una ricerca dell’Osservatorio per l’energia e il clima, composto dalle ong francesi Reseau Action Climat e Cler-Reseau, la Francia nel 2017 ha mancato 8 dei suoi 9 obiettivi per arginare i cambiamenti climatici. L’unico obiettivo raggiunto è stato quello delle emissioni di gas serra dal settore industriale.

Secondo quanto emerso dallo studio, il Paese non ha realizzato i risultati prefissati in riferimento a:

taglio delle emissioni globali di gas serra;

taglio delle emissioni nel settore trasporti;

taglio delle emissioni nel settore costruzioni;

taglio delle emissioni nel settore agricolo;

risparmio di energia;

riduzione della percentuale del nucleare nel contesto energetico;

aumento della percentuale di fonti rinnovabili;

diminuzione del consumo di energia da fonti fossili.