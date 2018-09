Clima: Parigi e Bruxelles propongono Giornata europea senza auto

Anne Hidalgo e Philippe Close, sindaci di Parigi e Bruxelles, hanno proposto di organizzare ogni anno una giornata europea senza auto, un’idea presentata alla vigilia della Giornata senza auto 2018 in queste due capitali. “Di fronte all’emergenza climatica e all’impatto dell’inquinamento sulla salute”, le due autorità comunali hanno chiesto che “mille giornate senza auto possano prosperare in tutta Europa”, prendendo come modello le Giornate europee del patrimonio, la cui edizione del 2018 ha luogo proprio questo fine settimana.

Il sindaco di Parigi aveva annunciato ieri che quattro distretti che fanno parte del centro della capitale saranno chiusi al traffico automobilistico una domenica al mese dal 7 ottobre, ad eccezione delle strade principali che le attraversano. Secondo il municipio di Parigi, il traffico automobilistico intramurale ha registrato un calo “record” del 6% tra il 2017 e il 2018. L’inquinamento atmosferico è stato ridotto “in proporzioni comparabili”.